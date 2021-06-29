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تريزيجيه: أحلم بالعودة للأهلي.. ولكن بشرط

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود حسن تريزيجيه، نجم استون فيلا الانجليزي، أنه يحلم بالعودة للنادي الأهلي بعد نهاية مشواره الاحترافي.

وأوضح تريزيجيه خلال تصريحات تليفزيونية: «حلم من أحلامي العودة للأهلي وختام مشواري الكروي معه، ولكن بشرط أن أكون في مستواي الحقيقي وواقف على رجلي».

وأكمل: «أول مباراة لعبتها بقميص الأهلي كانت ضد الزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2012 وحليت بديلاً لأبوتريكة».

وأنهى تصريحاته: «أنا إبن من أبناء الأهلي، وتحت أمره في أي وقت».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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