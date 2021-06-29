شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: أحلم بالعودة للأهلي.. ولكن بشرط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود حسن تريزيجيه، نجم استون فيلا الانجليزي، أنه يحلم بالعودة للنادي الأهلي بعد نهاية مشواره الاحترافي.

وأوضح تريزيجيه خلال تصريحات تليفزيونية: «حلم من أحلامي العودة للأهلي وختام مشواري الكروي معه، ولكن بشرط أن أكون في مستواي الحقيقي وواقف على رجلي».

وأكمل: «أول مباراة لعبتها بقميص الأهلي كانت ضد الزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2012 وحليت بديلاً لأبوتريكة».

وأنهى تصريحاته: «أنا إبن من أبناء الأهلي، وتحت أمره في أي وقت».