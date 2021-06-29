شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي أم كايزر تشيفز.. جاريدو يتوقع بطل دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي أن المارد الأحمر هو المرشح الاقوى للتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة المقرر إقامتها يوم 17 يوليو المقبل .

وأضاف في تصريحات متلفزة: «الأهلي أفضل فنياً من فريق كايزر تشيفز الذي يقبع في المركز الثامن بالدوري الجنوب إفريقي، بينما الفريق الأحمر مستقر بشكل كبير هذا الموسم، ولديه مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز، وأتوقع تتويج الفريق باللقب العاشر لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم».