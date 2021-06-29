شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: خالفت وصية أبو تريكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود حسن تريزيجيه، نجم استون فيلا الانجليزي أن محمد أبوتريكة نجم الأهلي السابق طلب منه عدم التفريط في قميصه الذي كان يحمل الرقم 22 بعد اعتزاله.

وأوضح تريزيجيه في تصريحات متلفزة: «أبوتريكة طلب مني الحصول على قميصه رقم 22 بعد اعتزاله وعدم منحه لأحد».

وأكمل: «لم أستطع تنفيذ طلب أبوتريكة، الجماهير كانت ستضعني في مقارنة معه وبالطبع هي مقارنة صعبة وظالمة».

وأنهى: «أبوتريكة يتواصل معي دائماً وقام بالاتصال بي قبل أيام للاطمئنان على اصابتي».