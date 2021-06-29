شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه من العودة لتدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لنادى الزمالك، لفحص طبى تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للأبيض، لتحديد موعد عودته لتدريبات الفريق الجماعية، بعدما خضع اللاعب خلال الفترة الماضية لبرنامج تأهيلى، فى ظل إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، منعته من المشاركة مع الأبيض فى المباريات الأخيرة.

وتعود آخر مشاركة لعبد الله جمعة مع الزمالك فى مباراة المقاولون العرب، التى جمعت الفريقين يوم 29 من شهر أبريل الماضى، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، حيث غاب جمعة عن الأبيض فى مبارياته أمام بيراميدز وسموحة والأهلى وإنبى وطلائع الجيش والمصرى والجونة وأسوان ومصر المقاصة، فى مسابقة الدورى الممتاز، على الترتيب، بالإضافة إلى مباراتى الإسماعيلى ومصر المقاصة، على الترتيب فى بطولة كأس مصر، فيما شارك إجمالا هذا الموسم مع الأبيض فى 17 مباراة بواقع 12 مباراة فى الدورى صنع خلالهم هدفًا و5 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته المقبلة أمام فريق غزل المحلة، التى ستجمع بين الفريقين يوم 5 يوليو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة، لاستمرار مشوار الحفاظ على صدارة الدورى الممتاز، الذى يسعى لتحقيق لقبه هذا الموسم، وذلك فى ظل المنافسة مع الأهلى الذى يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة، إلا أن الأحمر خاض 19 مباراة فقط، أى بفارق 8 مباريات عن الأبيض، الذى ستكون أمامه فترة توقف طويلة عقب مباراته المقبلة أمام غزل المحلة، حيث سيستأنف الأبيض مبارياته بعد ذلك بمواجهة الاتحاد السكندرى يوم 7 أغسطس المقبل، فى الأسبوع التاسع والعشرون من المسابقة المحلية.