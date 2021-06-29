تعرف على مواعيد مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يترقب عشاق كرة القدم انطلاق مباريات ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، بعد أن أسدل الستار على مرحلة المجموعات، فجر الثلاثاء.



وتشهد المرحلة المقبلة العديد من الصدامات المرتقبة، أبرزها لقاء الأرجنتين والإكوادور.

يحتضن ملعب استاد نيلتون سانتوس الأولمبي مباراة بيرو وباراجواي، في التاسعة مساء الجمعة 2 يوليو/تموز بتوقيت جرينتش، 11 مساء بتوقيت القاهرة، 12 ليل السبت بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة فجر السبت بتوقيت أبوظبي.

ستقوم قناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنقل المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 5 Max".

يلتقي منتخب البرازيل وتشيلي على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو، في الثانية عشر ليل السبت بتوقيت جرينتش، 2 فجر السبت بتوقيت القاهرة، 3 فجر السبت بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة فجر السبت بتوقيت أبوظبي.

ستقوم قناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنقل المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 5 Max".

تقام مباراة أوروجواي وكولومبيا على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو، في العاشرة مساء السبت بتوقيت جرينتش، 12 ليل الأحد بتوقيت القاهرة، 1 فجر الأحد بتوقيت مكة المكرمة، الثانية فجر الأحد بتوقيت أبوظبي.

ستقوم قناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنقل المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 5 Max".

تنطلق مباراة الأرجنتين والإكوادور، على ملعب ماني جارينشا الوطني، في الواحدة فجر الأحد بتوقيت جرينتش، 3 فجر الأحد بتوقيت القاهرة، 4 فجر الأحد بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة فجر الأحد بتوقيت أبوظبي.

ستقوم قناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنقل المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 5 Max".

يذكر أن فعاليات بطولة كوبا أمريكا 2021 تقام في البرازيل، خلال الفترة من 13 يونيو/حزيران الحالي وحتى 11 يوليو/تموز المقبل.