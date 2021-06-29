شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع بالأندية لحسم اقتراح مجموعة "الشركات" فى الممتاز "ب" الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة دعوة أندية القسم الثانى خلال شهر يوليو المقبل، وتحديدا عقب انتهاء الموسم الحالي، لمناقشة شكل المجموعات فى الموسم الجديد، حيث تقترح اللجنة على الأندية إقامة الدورى الجديد من 3 مجموعات، الأولى تضم مجموعة أندية الصعيد، والثانية أندية بحرى والقاهرة معاً، والثالثة تضم أندية الشركات، بحيث لا تتكرر أزمة الموسم الحالى باقتراب صعود 3 أندية شركات للدورى الممتاز الجديد.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الأندية رحبت مبدئياً بهذا القرار وسيتم اعتماده فى الاجتماع المقبل، موضحا أن أندية الشركات فى مجموعة الصعيد ستبقى كما هى فى مجموعة الصعيد بسبب بعد المسافات بين أندية الصعيد وغيرها من الأندية، وبالتالى سيتم وضع أندية الشركات من مجموعتى القاهرة وبحرى فى مجموعة واحدة.

من ناحية أخرى، تسلم اتحاد الكرة موافقة رسمية من نادى اتحاد جدة السعودى على مشاركة مدافعه الدولى أحمد حجازى مع المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق يوليو المقبل.

ووضع شوقى غريب، اسم أحمد حجازى ضمن القائمة المرشحة للمشاركة فى أولمبياد طوكيو، إلا أن القرار النهائى فى يد اتحاد جدة السعودى وهو ما وافق عليه النادى السعودى الذى أرسل موافقة رسمية على مشاركة اللاعب فى الأولمبياد.

وحدد شوقى غريب، يوم 6 يوليو المقبل موعدا لبدء المعسكر الأخير للفراعنة قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد، وسيضم المعسكر 22 لاعبا هم الذين وقع عليهم الاختيار فى القائمة النهائية.

ويخوض المنتخب الأولمبى مباراتين وديتين فى شهر يوليو قبل السفر يوم 16 يوليو إلى طوكيو تمهيدا للمشاركة فى الأولمبياد.

ويفتتح الفراعنة مشوارهم فى أولمبياد طوكيو بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو المقبل، ثم يلتقى الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم مواجهة الدور الأول بمواجهة أستراليا 28 من نفس الشهر.