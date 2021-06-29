نتيجة مباراة الارجنتين وبوليفيا في كوبا أمريكا 2021.. التانجو يحسم الصدارة ويواجه رابع مجموعة البرازيل

تعرف على نتيجة مباراة الارجنتين وبوليفيا في الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2021، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 29-6-2021.

حسم المنتخب الارجنتيني صدارة المجموعة الأولى بعدما حقق الفوز على بوليفيا بنتيجة (4-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب أرينا بانتانال بمدينة كويابا في البرازيل.

وسجل أهداف الارجنتين كل من، اليخاندرو جوميز في الدقيقة (6)، ليونيل ميسي هدفين (33 و43)، لاوتارو مارتينيز (65)، فيما سجل هدف منتخب بوليفيا الوحيد إروين سافيدرا في الدقيقة (60).

وبهذا الانتصار رفع منتخب الارجنتين رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى وبفارق 3 نقاط عن أوروجواي، بينما ظل منتخب بوليفيا في ذيل الترتيب دون نقاط.

وتقرر مواجهة منتخب الارجنتين لنظيره الإكوادوري في دور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، يوم الأحد القادم 4 يوليو على ملعب ماني جارينشا الوطني بمدينة برازيليا.

انطلقت صافرة بداية المباراة من الحكم الكولومبي “أندريس روخاس”، في تمام الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، 02:00 بتوقيت مصر، 03:00 بتوقيت السعودية، 04:00 صباحًا بتوقيت عمان.

ودخل منتخب الارجنتين المباراة أمام بوليفيا بالتشكيلة التالية: ارماني – جونزالو مونتيل – جيرمان بيتزيلا – ليساندرو مارتينيز – ماركوس اكونيا – جويدو رودريجيز – ازيكويل بالاسيوس – اليخاندرو جوميز – ليونيل ميسي – أنخيل كوريا – سيرجيو اجويرو.

افتتح المنتخب الارجنتيني التسجيل في الدقيقة السادسة عن طريق اليخاندرو جوميز، بعدما تلقى تمريرة سحرية من ليونيل ميسي داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة على الطائر استقرت في الشباك البوليفية.

وواصل اليخاندرو جوميز تألقه بحصوله على ضربة جزاء لم يتردد الحكم في احتسابها في الدقيقة (31)، حينما راوغ مدافع بوليفيا بطريقة رائعة قبل أن يتعرض لإعاقة واضحة.

تولى ليونيل ميسي تنفيذ ضربة الجزاء وسددها بيسراه كالعادة على يسار الحارس مسجلًا الهدف الثاني للمنتخب الارجنتيني عند الدقيقة (32).

وفرض ليونيل ميسي نفسه نجمًا للمباراة بشكل مبكر، عندما أحرز الهدف الشخصي الثاني والثالث لمنتخب الارجنتين قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بثلاث دقائق.

وصنع الهدف زميله الجديد في برشلونة “سيرجيو أجويرو” بطريقة فنية رائعة عبر تمريرة طولية من بعد منتصف الملعب وضعت ميسي في مواجهة المرمى ليسددها من أعلى الحارس لتتهادى في الشباك.

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب بوليفيا في تسجيل الهدف الأول عن طريق إروين سافيدرا، بعد هجمة منظمة من الجهة اليمنى انتهت بعرضية أرضية قابلها لاعب نادي بوليفار بتسديدة قوية على يمين أرماني.

واحبطت الارجنتين عودة بوليفيا، بعدما استغل لاوتارو مارتينيز الذي حل بديلًا لأجويرو في الدقيقة (63)، تسديدة زميله لو سيلسو المرتدة من المدافع داخل منطقة الست ياردات، ليحرز منها الهدف الرابع للتانجو عند الدقيقة (65).

ولم يتراجع منتخب الارجنتين إلى مناطقه الدفاعية حيث استمر في الضغط لتسجيل الهدف الخامس، ولكنه واجه دفاع صلب من قبل بوليفيا لتنتهي المباراة بفوز التانجو على الأخضر في كوبا أمريكا 2021 بنتيجة (4-1)

شاهد فيديو اهداف مباراة الارجنتين وبوليفيا في كوبا أمريكا 2021