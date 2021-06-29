محمد الفلاح - ميسي يواصل صنع التاريخ.. الأرجنتين تسحق بوليفيا وتتصدر كوبا أمريكا 2021

الثلاثاء 29 يونيو 2021

سحق المنتخب الأرجنتيني نظيره البوليفي بالفوز 4-1 في المباراة التي جمعتهما فجر الثلاثاء، في ختام دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2021.



وتصدرت الأرجنتين المجموعة الأولى، لتضرب موعدا مع الإكووادور في دور الثمانية للبطولة.

وصنع ميسي التاريخ بعدما سجل هدفين وصنع ثالثا، في مباراته الدولية رقم 148، ليجتاز مواطنه خافيير ماسكيرانو، ويصبح أكثر لاعبي الأرجنتين خوضا للمباريات.

ومرر ميسي كرة رائعة إلى أليخاندرو جوميز الذي افتتح التسجيل للأرجنتين بتسديدة مباشرة في الدقيقة الخامسة.

وأضاف هداف برشلونة التاريخي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 32، قبل أن يجعل النتيجة 3-صفر بعدما تلقى تمريرة من سيرجيو أجويرو وسدد كرة أعلى من الحارس كارلوس لامبي.

وخسرت بوليفيا في آخر 11 مباراة في كوبا أمريكا، وازدادت معاناتها بسبب فقدان الكرة بشكل متكرر في منتصف ملعبها.

لكن مستوى بوليفيا تحسن بعد الاستراحة، وفاجأت الأرجنتين بتقليص الفارق عن طريق إروين سافيدرا بعدما قابل كرة عرضية وسدد بقوة لتصبح النتيجة 3-1.

لكن الآمال الضعيفة في تحقيق انتفاضة تلاشت سريعا عندما أعاد لاوتارو مارتينيز، الذي شارك بدلا من أجويرو، فارق الأهداف الثلاثة، وسجل الهدف الرابع لمنتخب الأرجنتين بعد 5 دقائق.

ورفع ميسي بهذه الثنائية رصيده إلى 75 هدفا مع الأرجنتين، وكان بوسعه تعزيز سجله لولا تدخل الحارس لامبي في أكثر من مناسبة.

وحافظت الأرجنتين على سجلها الخالي من الهزيمة في 17 مباراة متتالية، وهي السلسلة التي بدأت بعد الخسارة أمام البرازيل في قبل نهائي النسخة الماضية لكوبا أمريكا.

وقال جيوفاني لوسيلسو لاعب وسط الأرجنتين الذي شارك في الشوط الثاني: "نحن في حالة جيدة مع الوصول إلى دور الثمانية. يدرك الفريق كيف يلعب وماذا يريد، نحن نتحسن والآن وصلنا إلى الجزء الأجمل".

وتعني النتيجة أن الأرجنتين ستواجه الإكوادور في دور الثمانية يوم السبت، بينما ستلعب أوروجواي، التي فازت 1-صفر على باراجواي، ضد كولومبيا في اليوم ذاته.

وستلتقي البرازيل صاحبة الأرض ضد تشيلي في ريو دي جانيرو يوم الجمعة، بينما تلعب باراجواي ضد بيرو في اليوم ذاته.