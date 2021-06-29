أهداف غزيرة ومُتعة كروية.. كواليس أكثر أيام يورو 2020 جنونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أهداف غزيرة ومتعة كروية.. كواليس أكثر أيام يورو 2020 جنونا

الثلاثاء 29 يونيو 2021

الخليج 365

شهد الإثنين إقامة المباراتين الأكثر إثارة حتى الآن في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".



وضمن مباريات ثمن نهائي بطولة يورو 2020، حقق منتخب إسبانيا فوزا مثيرا بنتيجة 5-3 على كرواتيا، فيما انتصر منتخب سويسرا بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح على فرنسا، بعد تعادل ماراثوني 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

حفلة أهداف

بحصيلة بلغت 14 هدفا في مباراتين فقط، أصبح هذا هو ثاني أكثر يوم يشهد أهدافا في بطولة يورو 2020 التي انطلقت في 11 يونيو.

وكان أكثر يوم شهد أهداف هو اليوم الأخير من الجولة الثالثة، الذي سجل فيه 18 هدفا موزعين على 4 مباريات.

جدير بالذكر أن الطرفان المتأهلان من هاتين المواجهتين سيلتقيان في الدور ربع النهائي يوم الجمعة المقبل، في ملعب "سان بطرسبورج" في روسيا.

سيناريوهات مجنونة

كان يوم الإثنين مجنونا في مباريات بطولة اليورو 2020، حيث أن منتخب إسبانيا ظل متقدما بنتيجة 3-2 قبل أن يباغته منتخب كرواتيا بهدف التعادل في الدقيقة 92، ليلجأ المنتخبان إلى الوقت الإضافي الذي شهد تسجيل "لاروخا" هدفين حسم بهما بطاقة الصعود.

المباراة شهدت عدة سيناريوهات وتقلبات مثيرة، حيث افتتح المنتخب الكرواتي التسجيل عن طريق هدف ذاتي سجله بيدري في مرماه، قبل أن يرد الإسبان بثلاثية سجلها بابلو سارابيا وسيزار أزبيليكويتا وفيران توريس.

بعد ذلك أحرزت كرواتيا هدفين عن طريق ميسلاف أورشيتش وماريو باشاليتش، قبل أن يسجل ألفارو موراتا وميكيل أويرزابال ثنائية "لاروخا" في الشوط الإضافي الأول.

كذلك فإن منتخب سويسرا فرض التعادل على نظيره الفرنسي بهدف قاتل في الدقيقة 90 لتصبح النتيجة 3-3 في الوقت الأصلي، في سيناريو لا يقل إثارة عما حدث في مباراة إسبانيا وكرواتيا.

وافتتح المنتخب السويسري التسجيل عن طريق هاريس سيفيروفيتش، وجاء الرد بثلاثية فرنسية من توقيع كريم بنزيما (هدفين) وبول بوجبا، قبل أن يضيف سيفيروفيتش هدفا ثانيا له ولفريقه، ثم أحرز ماريو جافرانوفيتش هدف التعادل القاتل.

وأهدر منتخب سويسرا ركلة جزاء في الشوط الثاني، بعدما تصدى الحارس هوجو لوريس لتسديدة ريكاردو رودريجيز.

وفي الركلات الترجيحية، استفاد منتخب سويسرا من تسجيل كافة ركلاته الـ5 بنجاح، فيما أهدر كيليان مبابي الركلة الأخيرة لمنتخب فرنسا ليحصد فريق المدرب فلاديمير بيتكوفيتش بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، وذلك للمرة الأولى في بطولة كبرى منذ مونديال 1954.