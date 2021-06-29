شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: دجلة انتفض في اللحظة الأخيرة وسنقاتل للبقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد عبد المنصف، حارس مرمى ومدير الكرة في نادي وادي دجلة، أن الفريق انتفض في اللحظة الأخيرة قبل تلاشى حلم البقاء بالدوري، ونجح في تحقيق الفوز المثير على أسوان في عقر داره، موضحا أن الانتصار أعاد الثقة للاعبين وأحيا حلم البقاء.

وقال عبد المنصف، في تصريحات لـ"الخليج 365": "مكنش ينفع نخسر من أسوان؛ لأن الخسارة كانت تعنى وداع الدوري، اللاعبون قدموا مباراة تاريخية من حيث النتيجة والأداء، وأضعنا العديد من الفرص، والفترة المقبلة سنعالج بعض الأخطاء لنواصل الصحوة".

وتابع أوسة: "قدمنا أفضل مبارياتنا هذا الموسم، زيارة مجلس الإدارة للفريق قبل السفر إلى أسوان كان لها أثر عظيم في نفوس اللاعبين، وأدركوا أن الإدارة لن تتخلى عن حلمها، ولم ترفع يدها عن دعم الفريق، حتى وهو في موقف صعب بجدول الترتيب".

وأوضح الحارس الأسطورى للكرة المصرية، أن دجلة سيقاتل في اللقاءات المقبلة للتمسك بأمل البقاء، خاصة أن الفوز على اسوان ضرب عصفورين بحجر واحد وهى تقليص الفارق مع أول فريق بعيدا عن منطقة الهبوط إلى نقطتين فقط.

ونجح فريق وادي دجلة في كسر "نحس" النتائج السيئة التي تلازمه في الدوري منذ قرابة الثلاثة أشهر، عقب الفوز على فريق أسوان برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الجمعة على ملعب زهرة الجنوب.

وكان آخر فوز لدجلة بالدورى في السابع من أبريل الماضي على البنك الأهلي برباعية مقابل هدفين، فشل بعدها دجلة في تحقيق الفوز في 7 مباريات متتالية قبل أن ينجح في تحقيق الفوز اليوم الذي يقربه من البقاء بالدورى هذا الموسم.