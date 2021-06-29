شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات بالجملة فى المصرى البور سعيدى بعد الهزيمة من الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض مجلس إدارة المصرى عقوبات بالجملة على لاعبى الفريق بعد الهزيمة المفاجئة أمام الإنتاج الحربى، صاحب المركز الأخير بالمسابقة، بنتيجة 3/2 فى الجولة الـ27 لمسابقة الدورى، والتي ألقت بظلالها على جماهير النادى التى هاجمت اللاعبين عبر مواقع السوشيال ميديا فى ظل تردى المستوى الفني لعدد منهم وعدم وجود الغيرة على تيشرت النادى.

وقام مجلس إدارة المصرى بإيقاف كافة المستحقات المالية للاعبين على خلفية الهزيمة من أسوان وتوديع كأس مصر، ثم الهزيمة أمام الإنتاج الحربى والتى ربما تكون أحد الأسباب الرئيسية وراء فشل الفريق فى الحفاظ على الدخول فى المربع الذهبى.

وطالب مجلس إدارة المصرى على ماهر المدير الفني للفريق باستبعاد اللاعبين المقصرين، خاصة أن الثلاث نقاط كانت سهلة وفى متناول اللاعبين بعدما تقدموا بهدفين مقابل هدف، إلا أنهم فشلوا فى الحفاظ على النتيجة وخسروا في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة .

ويحتل المصرى المركز الثانى بجدول الدورى بشكل مؤقت برصيد 43 نقطة من 27 مباراة ، فاز في 11 وتعادل 10 وخسر 6 ، أحرز لاعبوه 37 ومنى مرماه بـ27 هدفا.