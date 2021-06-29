شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف لـ تليفزيون الخليج 365: رمضان صبحي يحتاج الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك الأسبق، حماسا شديدا لضم رمضان صبحى، لاعب بيراميدز، إلى صفوف القلعة البيضاء، مؤكدا أنه صفقة كبيرة سيكون لها مردود كبير.

وكشف مهاجم الزمالك الأسبق، في تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365، الذى يقدمه عمر الأيوبى، إن رمضان صبحى يحتاج الانضمام للزمالك حتى يستفيد فنيا ونفسيا والأهم جماهيريا؛ لأنه يعانى من غضب جمهور الأهلي، وسيكون جمهور الزمالك أحسن تعويض له وسببا في العودة للتألق.

وعن فرجاني ساسي، قال وليد صلاح عبد اللطيف، إن رحيل اللاعب التونسى خسارة كبيرة، ولا بد من تعويضه بلاعب خبرة، سواء في الملاعب المصرية أو من خارج مصر، وهناك أكثر من لاعب يمكن ضمه أبرزهم مهند لاشين.

يذكر أن فريق الزمالك حقق فوزا مهما على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف أحرزه أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء فى الدقيقة 8 من عمر المباراة، التى أقيمت فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة