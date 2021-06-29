شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يرضخ لتعليمات سيراميكا بإغلاق ملف الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رضخ محمد إبراهيم لاعب سيراميكا لتعليمات الجهاز الفني بقيادة ضياء السيد، بعدم الحديث عن ملف عودته إلى الزمالك، خلال الانتقالات الصيفية في ظل عدم وجود مفاوضات رسمية من الإدارة البيضاء.

أكد المصدر بسيراميكا، أن هدف محمد إبراهيم يتركز في الفترة القادمة على العودة إلى المنتخب الوطنى خصوصا بعدما استعاد مستواه بشكل كبير ولا تشغله العروض التي يتلقاها حتى لا يفقد تركيزه في الملعب.

وفى سياق متصل كشف المصدر، عن أن محمد إبراهيم فوض إدارة ناديه بتحديد مصيره من الانتقال إلى نادى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مؤكدا أن اللاعب يحترم تعاقده مع النادى، موضحا أن اللاعب ملتزم بعقده مع إدارة نادى سيراميكا ولن يتخذ خطوة جديدة تجاه مستقبله دون العودة إلى إدارة ناديه خصوصا أن لهم الفضل في إعادته بصورة كبيرة إلى مستواه المعهود.

كان مسئولو نادي الزمالك، فتحوا قنوات الاتصال مع محمد إبراهيم ليعود للقلعة البيضاء من جديد خلال الميركاتو الصيفي المقبل في ظل تألقه الملفت طوال الفترة الماضية وبعد رحيله عن الأبيض، سواء مع نادي مصر المقاصة أو بعد انتقاله لسيراميكا عقب صعوده للدوري الممتاز.

وحتى الآن لم يدخل الزمالك في مفاوضات رسمية مع سيراميكا للتعاقد مع محمد إبراهيم، حيث اقتصرت المفاوضات على الحديث الشفوي بين اللاعب وبعد مسئولي القلعة البيضاء لاستطلاع رأيه بخصوص العودة من جديد للنادي.

وتكمن الأزمة الكبرى في إمكانية إتمام صفقة محمد إبراهيم في المقابل المادي الذي سيحدده سيراميكا للموافقة على رحيل اللاعب خاصة أن النادي سدد 12 مليون جنيه للحصول علي خدمات اللاعب مطلع الموسم الحالي قادما من مصر المقاصة وبالتالي من المنتظر تحديد مقابل مادي أكبر للموافقة على رحيل اللاعب.