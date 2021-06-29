الأهلي يقترب من إبرام صفقته الأولى في فترة الإنتقالات الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم اقتراب كريم فؤاد نجم الفريق المعار إلي إنبي من الإنضمام إلي النادي الأهلي .

وقال الطويلة في تصريحات خاصة لمصراوي إن رتوش بسيطة تفصل إنتقال كريم فؤاد للأهلي والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي .

وعلق الطويلة "رغبة الأطراف الثلاثة هي إتمام الصفقة ويتبقى فقط تفاصيل صغيرة جدا في بنود العقد".

وأوضح "هناك بنود إضافية ستكون في عقد اللاعب مع الأهلي وفقا للطرق الاحترافية التي يتبعها نادي النجوم".

وأتم" الإعلان عن انضمام كريم فؤاد بشكل رسمي سيتم عقب الاتفاق على التفاصيل الصغيرة التي نتفاوض عليها ".

ووفقاً لمصدر لمصراوي فإن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم طلب من أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي الحصول على 15 مليون جنيه للتخلي عن اللاعب خلال الإتصالات التي جرت بين الطرفين.

وعرض مسؤولو الأهلي على إدارة النجوم مبلغا أقل لحسم صفقة كريم فؤاد، مع وجود امتيازات أخرى من بينها عدد المشاركات والانضمام للمنتخب الوطني.