شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: الأهلي بطل إفريقيا هذا الموسم ومش هياخد بطولة ويعيش عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يثق محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر ونادي أستون فيلا الإنجليزي، في قدرة النادي الأهلي على التتويج بلقب دوري الأبطال هذا الموسم، قائلا: "الاهلي بطل إفريقيا السنة دي وهافكركم، وكالعادة هنقفل الصفحة دي ونركز عالبطولة اللي بعدها، لاننا مبناخدش بطولة ونعيش عليها".

وقال تريزيجيه، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج البيت الكبير عبر قناة النادي الأهلي مع الإعلامي إسلام الشاطر: "لما جالي صليبي رفضت أخرج، والحكم شاورلي عشان أنزل، المدرب بيقولي رايح فين قلتله هكمل، وبعد ما نزلت لقيت نفسي مش قادر اشيل نفسي ووقعت.. اللاعيبة سألت صلاح ما له، قالهم ده مش هيقع إلا لو فيه كارثة".

وردًّا على سؤال أيهما يتمنى التتويج به دوري أبطال أوروبا أم أمم إفريقيا؟ قال تريزيجيه: "كاس الأمم طبعا.. بلدي أهم".

وأشاد نجم منتخب مصر وأستون فيلا الإنجليزي بمستوى الأهلى أمام الترجي في مباراتي الذهاب والإياب قائلا: "استمتعت بالمباراتين وأسعدنى الأداء والنتيجة؛ لأنهما على حساب فريق كبير له تاريخه، لكن الأهم أن ينتهى هذا المشوار الرائع بلقب دورى الأبطال للمرة الثانية على التوالي".

ويظل اسم محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا أحد مفاتيح سر النجاحات الحالية للمحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية وتحديدا الإنجليزي، بعدما استطاع أن يعبر عن موهبته بثقة، وبات أحد أعمدة الفريق، رغم الإصابات التي مر بها مؤخرا، كان آخرها الإصابة بالرباط الصليبي، وخضع على أثرها لعملية جراحية في بداية رحلة العودة مجددا للمستطيل الأخضر.

خلال الموسم الحالي مع نادي أستون فيلا استطاع محمود تريزيجيه المشاركة في 21 مباراة بينها 12 أساسيا، وغاب عن الباقي؛ بسبب إصابة الخلفية في بداية الموسم بمتوسط دقائق بلغت 56 في المواجهة الواحدة، استطاع خلالها تسجيل هدفين، وصنع هدفا آخر.