شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعقد اجتماعا وديا لحسم تصميم "قميص" الفريق الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص منتصر الرملاوى، المدير الإدارى للزمالك، على تنظيم زيارة ودية لممثل الشركة الحالية المنتجة لملابس الفريق لمقر النادى فى الفترة الأخيرة، وشهدت الزيارة أيضًا التقاء مُمثل الشركة مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، وإهداءه قميصًا موقعًا من لاعبى الفريق إلى جانب الحديث حول بعض الأمور التى تخص ملابس الفريق فى الموسم المقبل، حيث ستفاضل إدارة الزمالك فى الفترة القادمة بين العروض المختلفة لحسم شكل قميص الفريق فى الموسم الجديد مبكرًا.

ومن المقرر، أن تشهد الفترة المقبلة، تلقى الزمالك لعروض مختلفة بشأن شكل قميصه فى الموسم الجديد، ومن خلال تلك العروض سيتم اختيار الأفضل لحسم هوية القميص فى الموسم الجديد والشركة المنتجة له بعدما تم عقد اجتماع مع ممثل الشركة الحالية المنتجة لقميص الفريق لمعرفة العرض الخاص بالموسم الجديد ومدى إمكانية الاستمرار مع نفس الشركة من عدمه، وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة القادمة.