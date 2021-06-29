شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح لـ تليفزيون الخليج 365: حصد النقاط أهم من الأداء فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك الأسبق، أن الفريق الأبيض حقق فوزا مهما على المقاصة رغم حالة الهدوء وعدم الروح في بعض الأحيان، ولا مجال للحديث عن أداء؛ لأن الأهم حاليا هو حصد الثلاث نقاط.

حقق فريق الزمالك فوزا مهما على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف، أحرزه أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء فى الدقيقة 8 من عمر المباراة التى أقيمت فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وقال مهاجم الزمالك الأسبق، في تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365، الذى يقدمه عمر الأيوبى، إن فريق الزمالك قوى ويقدم أداء ممتازا، وحصد النقاط أهم من الأداء.. وعموما الأداء مختلف عن المباريات السابقة ، ومطلوب من الأبيض يحقق الفوز في كل المباريات حتى يحصد اللقب الغالى .

وعن الصفقات المطلوب دعمها في الانتقالات في الصيف المقبل، يرى وليد صلاح أن حسام حسن، مهاجم سموحة، هو اللاعب القوى الذى يستطيع تعويض غياب مصطفى محمد، موضحا أنه سيكون صفقة ناجحة، ويعد أحسن مهاجم في مصري.