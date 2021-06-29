شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحدد شكل قائمة حراس الزمالك بالموسم الجديد خلال التوقف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، على انتظار فترة التوقف القادمة لحسم موقف حراس المرمى فى الموسم الجديد، حيث يفضل كارتيرون عدم فتح أى ملفات فى الوقت الحالى انتظارا لخوض مباراة غزل المحلة، التى ستجمع بين الفريقان، يوم 5 من شهر يوليو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، التى يسعى الأبيض للمنافسة على لقبها هذا الموسم.

ويضم مركز حراسة المرمى فى الزمالك بالوقت الحالى الثلاثى محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد وقد يفضل كارتيرون رحيل أحدهما فى الموسم الجديد مع عودة محمد صبحى حارس الفريق والمنتخب الأولمبى المعار إلى الاتحاد السكندرى، حيث سيستقر المدرب الفرنسى حول اسم الحارس المقرر رحيله فى التوقف الدولى، لبدء عملية تسويقه من قبل إدارة النادى .

ويعتمد كارتيرون فى الوقت الحالى على محمود جنش بشكل أساسى فى حراسة مرمى الفريق الأبيض مع تواجد محمد أبو جبل كبديل له مع خروج محمد عواد من الصورة حيث يفضل المدرب الفرنسى الاعتماد على الثنائى جنش وأبو جبل إلا إنه قد يعيد حساباته فى الفترة المقبلة لذا يفضل بشكل نهائى الانتظار للانتهاء من مباراة المحلة ثم التفكير وحسم ملف حراسة المرمى بالفريق لاخطار إدارة النادى بقراره النهائى فى هذه المسألة.

وشهد مركز حراسة مرمى الزمالك هذا الموسم، مشاركة جنش فى 11 مباراة بواقع 5 مباريات فى بطولة الدورى الممتاز، استقبل خلالهم 4 أهداف وحافظ على نظافة شباكه فى 3 مباريات، فيما شارك فى 5 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا استقبل خلالهم 5 أهداف وحافظ على نظافة شباكه فى مباراتين، وأخيرًا مباراة فى كأس مصر لم يستقبل خلالها أى أهداف، أما محمد أبو جبل، فشارك فى 16 مباراة بواقع 14 مباراة فى الدورى الممتاز استقبل خلالهم 7 أهداف وحافظ على نظافة شباكه فى 8 مباريات ومباراة فى دورى أبطال إفريقيا لم يستقبل خلالها أهداف، ومثلها فى كأس مصر واستقبل خلالها هدفًا، وأخيرًا شارك محمد عواد فى 8 مباريات بواقع 7 مباريات فى الدورى الممتاز، استقبل خلالهم 7 أهداف وحافظ على نظافة شباكه فى مباراة، ومباراة فى كأس مصر لم يستقبل خلالها أهداف.