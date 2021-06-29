شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: تلقيت عرضا من ناد كبير في إنجلترا قبل الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر ونادي استون فيلا الإنجليزي، أنه تلقى عرضا من أحد أكبر الأندية في إنجلترا قبل تعرضه للإصابة بالرباط الصليبي قائلا: "كان هناك فريق كبير يريد التعاقد معي قبل الإصابة في إنجلترا، الإصابة كانت صعبة ولكن في الفترة الحالية متبقي 4 أشهر حتى أعود للملاعب من جديد".

وأضاف تريزيجيه، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج البيت الكبير عبر قناة النادي الأهلي، أنه تحدث مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، موضحا أن مدرب الأهلى طالبه بالعودة سريعا للملاعب قائلا: "موسيمانى مدرب مميز رغم الانتقادات التي وجهت إليه في فترة من الفترتين واللى بيحصل في الأهلى مش طبيعي، ما دام المدرب والفريق يحقق المطلوب منه ويستهدف البطولات فلا داعي للتفرغ للانتقادات".

وتابع: "لاعيبة الأهلى رجالة وتساعد مدربها بشكل كبير، ما دام الفريق يلعب على قلب رجل واحد فلابد أن يأتى الفوز والتتويج بالبطولات".

ولم يكن تألق محمود تريزيجيه في الكرة المصرية فقط بل جاء في الدوري الإنجليزي، بعدما استطاع أن يقود أحلام جماهير ناديه استون فيلا للبقاء في البطولة الأشهر بالعالم خلال الموسم المنقضي وسجل اهدافاً حاسمة في مشواره مع الفيلانز.

لعب تريزيجيه لأندية الاهلي وأندرلخت وموسكرون البلجيكيين، وقاسم باشا التركي وحالياً في أستون فيلا الإنجليزي، واستطاع أن يحقق بطولة أفريقيا للشباب تحت 20 سنة مع منتخب مصر كما استطاع أيضاً أن يضع اسمه ضمن الحاصلين على بطولتي 2012 و2013 من دوري أبطال أفريقيا مع النادي الاهلي، كما حصد العديد من الألقاب الأخرى مع المارد الأحمر.

وقدم محمود تريزيجيه مستويات مميزة مع منتخب مصر رغم الخروج المبكر وبالتحديد من دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين، حيث كان من بين اللاعبين القلائل الذين تمت الإشادة بهم.