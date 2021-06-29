شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: التطوير اللى بشوفه فى مصر تحت قيادة الرئيس السيسى مش موجود بمكان تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمَّن محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر ونادي أستون فيلا الإنجليزي، التطور الذي تعيشه مصر في الفترة الخيرة تحت القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "التطوير اللي بشوفه في بلدي مش موجود في مكان تان، ومش بقول كدة عشان حاجة لأنى مش محتاج حاجة من حد، لكنها شهادة حق، أنا بحب بلدي وبرتاح فيها، وحاليا تعيش حالة فريدة من التطور".

وقال تريزيجيه، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج البيت الكبير عبر قناة النادي الأهلي مع الإعلامي إسلام الشاطر: "اللي بيحصل في مصر حاجة تفرح بجد، محدش ينكر التطور الكبير اللى بتعيشه البلد".

وتحدث تريزيجيه عن علاقته بصلاح والنني قائلا: "رفضت اخد تيشرتات من محمد صلاح والنني وقولتلهم هبدل معاكم التيشرت لما العب قصادكم في الدوري الانجليزي، وفعلاً لعب ضدهم و في اول موسم واحد منهم اتغلب 3 والتاني خد 7 وبعد الماتش بقول للنني هاردلك يابرو قالي امشي يالا من هنا".

وتابع: "وانا ف تركيا كنت باخد عقد ضعيف جدا 100 الف دولار ف الموسم وساعتها جالى عرض من الخليج ب 5 مليون يورو فى الموسم يعنى اكتر من 100مليون جنيه ومع ذلك رفضت وقولت لو بصيت للفلوس مش هوصل".

ويظل اسم محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا أحد مفاتيح سر النجاحات الحالية للمحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية وتحديداً الإنجليزي، بعدما استطاع أن يعبر عن موهبته بثقة، وبات أحد أعمدة الفريق، رغم الإصابات التي مر بها مؤخرا، كان آخرها الإصابة بالرباط الصليبي، وخضع على أثرها لعملية جراحية في بداية رحلة العودة مجددا للمستطيل الأخضر.

لعب تريزيجيه لأندية الاهلي وأندرلخت وموسكرون البلجيكيين، وقاسم باشا التركي وحالياً في أستون فيلا الإنجليزي، واستطاع أن يحقق بطولة إفريقيا للشباب تحت 20 سنة مع منتخب مصر، كما استطاع أيضاً أن يضع اسمه ضمن الحاصلين على بطولتي 2012 و2013 من دوري أبطال أفريقيا مع النادي الاهلي، كما حصد العديد من الألقاب الأخرى مع المارد الأحمر.