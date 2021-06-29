شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: كنت بنام في المواصلات وأنا حاضن جزمة الكورة عشان متتسرقش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر ونادي أستون فيلا الإنجليزي، أنه وصل للمكانة التي عليها في أقوى دورى بالعالم وفي واحد من أفضل الفرق الأوروبية بفضل الأهلي قائلا: "وصلت للدوري الانجليزي لاني اتربيت في الاهلي، وده مش كلام شعارات، وكنت عارف اني هعدي على محطات كتير عشان أوصل للمكان ده".

وأضاف تريزيجيه، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج البيت الكبير في قناة النادي الأهلي مع إسلام الشاطر: "كنا بنكسب 10 و12 هدف في المباراة أيام الناشئين بالأهلي، ولما كنا بنكسب 2 صفر فقط، بس كنا بناخد دش قاسي من المدرب".

وتابع نجم أستون فيلا: "نفسي أرجع الأهلي وأنا واقف على رجلي، نفسي أرجع أساهم وأجيب بطولات للقلعة الحمراء، والمعاناة التي عشتها في صغري حتى أحقق أحلامي مصدر فخر في مسيرتي".

وأردف تريزيجيه: "كنت بنام في جامع النادي ساعتين قبل التمرين عشان أقدر أتمرن بعد المشوار من كفر الشيخ للقاهرة، وكان عمري 10 سنين وبسافر من موقف رمسيس وعبود وكنت بنام في المواصلات وأنا حاضن جزمة الكورة عشان متتاخدش وأنا نايم".

ويظل اسم محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا أحد مفاتيح سر النجاحات الحالية للمحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية وتحديدا الإنجليزي، بعدما استطاع أن يعبر عن موهبته بثقة، وبات أحد أعمدة الفريق رغم غدر الإصابات التي مر بها مؤخرا، وكان آخرها الإصابة بالرباط الصليبي خلال الأيام الماضية وخضع على أثرها لعملية جراحية في بداية رحلة العودة مجدداً للمستطيل الأخضر.

محمود حسن تريزيجيه كُتب عليه أن يكون مصدر إلهام، سواء على مستوى ناديه أو منتخب مصر فمن تغفل ذاكرته ذلك الجنون الذي صاحب أدائه عندما اخترق دفاعات الكونغو في ملعب برج العرب ليحصل على ضربة جزاء تاريخية التي جاء منها هدف التأهل الى كأس العالم خاصة وأن تلك الضربة جاءت من خلال مجهود ومهارة غير عادية دون خوف على قدميه مثل يفعل الكثير من اللاعبين الذين يحرصون على مستقبلهم مع النادي على حساب المشوار الدولي.

لم يكن دور محمود تريزيجيه في الكرة المصرية فقط بل جاء في الدوري الإنجليزي بعدما استطاع أن يقود أحلام جماهير ناديه استون فيلا للبقاء في البطولة الأشهر بالعالم خلال الموسم قبل الماضى وسجل اهدافاً حاسمة في مشواره مع الفيلانز.

بدأ محمود تريزيجيه ممارسة كرة القدم في عمر 7 سنوات في شوارع مدينة كفر الشيخ مع الأطفال، ولم تمنع ما عاناه من ظروف صعبة، ومرض والده، من تحقيق حلمه في الالتحاق بأكاديمية النادي الأهلي وكان عمره 9 أعوام وساعده في ذلك شقيقه الأكبر أحمد والذي لازمه في مشواره اليومي من كفرالشيخ إلى مقر النادي الأهلي بمدينة نصر من أجل حضور التدريبات، وكان يلعب في مركز المهاجم في بداية مشواره، ونال لقبه للتشابه بينه وبين النجم الفرنسي ديفيد تريزيجيه.

خلال الموسم الحالي مع نادي أستون فيلا استطاع محمود تريزيجيه المشاركة في 21 مباراة بينها 12 أساسيا وغاب عن الباقي بسبب إصابة الخلفية في بداية الموسم بمتوسط دقائق بلغت 56 في المواجهة الواحدة، استطاع خلالها تسجيل هدفين، وصنع هدفاً آخر.