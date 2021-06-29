شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي: المقاولون تعادل معنا بركلة جزاء ظالمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بإنبي، إن فريقه تعرض لظلم تحكيمي أمام المقاولون العرب في اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1 على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.

وأضاف عبد الناصر محمد، في تصريحات خاصة: "تعادلنا مع المقاولون بضربة جزاء ظالمة والكرة بدايتها فاول لصالح لاعبنا جون إيبوكا تم التغاضي عنه، ولنا ضربة جزاء في الشوط الأول تم التغاضي عنها أيضا والحكم وليد عبد الرازق سبق له طرد لاعب لنا بعد عشر دقائق من بداية مباراة المحلة في الدور الأول وخسرنا المباراة بسبب ذلك".

وتعادل إنبى مع نظيره المقاولون العرب بنتيجة 1/1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وافتتح التسجيل على فوزي لإنبي في الدقيقة 26 من تسديدة قوية سكنت شباك حسن شاهين حارس المقاولون، بينما تعادل لذئاب الجبل عمر سافيولا في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل إنبي كالتالى: حراسة المرمى: محمود جاد، خط الدفاع: على فوزي - إبراهيم يحيي -رامي صبري - مصطفى دويدار، خط الوسط: مصطفى شلبي - عبد الرحمن عماد - مصطفى شكشك – محمد المرسي، خط الهجوم: جون اوبوكا - دينوبيتر جودي.

بينما جاء تشكيل المقاولون كالتالى: حراسة المرمى: حسن شاهين، خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، زيزو، خالد الحسيني، خط الوسط: محمد مجلي، محمد رزق، أحمد الشيمي، خط الهجوم: لويس إدوارد، عبد الله ياسين، أحمد داودا.

بهذه النتيجة يحتل إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 29 .

بينما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة بعدما خاض 25 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 32، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.