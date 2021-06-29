شكرا لقرائتكم خبر عن الخواجة الذهبى فى الزمالك.. اوجستى بوش قناص بطولات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتوقع جمهور الزمالك أو مسئولوه أن التعاقد مع المدرب الإسبانى اوجستى جولبى بوش، خلال نوفمبر الماضى، لتدريب فريق كرة السلة، سيكون بداية لرحلة السعادة مع البطولات على المستوى الأفريقى والمحلى.

واستطاع بوش أن يقود سلة الأبيض للتتويج ببطولتى أفريقيا ودورى السوبر فى أقل من 30 يوما وفتح صفحة مع الأفراح.

ولد أوجستي بوش في برشلونة، عام 1972 بالتحديد يوم 3 مايو، حيث يبلغ من العمر 49 عاما.

بدأ الخواجة مسيرته التدريبية مع سي بي كورنيلا كمساعد مدرب في عام 1995، وتدرج بعد ذلك فى تدريب الفرق حتى تولى تدريب الزمالك فى نوفمبر الماضى خلفا لطارق سليم.

ووقّع الخواجة الإسبانى على عقود تدريب الفريق حتى نهاية موسم 2020/2021، ونجحت القبعة الإسبانية أن تقتنص لقب البطولة الأفريقية لافروليج BAL والتى أقيمت تحت إشراف الـNBA، لأول مرة ليصبح أوجستى أول مدرب على الإطلاق يفوز بلقب BAL، وكان ذلك فى 30 مايو عندما تغلبت على المنستيرى التونسي فى نهائي البطولة الافريقية

وفى بطولة دورى السوبر التقى مع الجزيرة فى نصف النهائي وتغلبت على الفريق 3/0 فى المواجهات التى جمعت بينهما، وتغلب على الاتحاد السكندري 3/2 فى المباريات النهائية حيث جاءت نتيجة المباريات كالتالى ..فاز الاتحاد في المباراة الأولى بنتيجة 83/56 فيما فاز الزمالك في المباراة الثانية بنتيجة 70/80 والثالثة بنتيجة 74/69 وتغلب الاتحاد فى المباراة الرابعة ايضا ليتساوي الفريقان ويتم خوض المباراة الخامسة والتى حسمها الزمالك فى النهاية.