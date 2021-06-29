شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الثلاثاء، فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى تدريباته على ستاد مختار التتش عقب الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين أمس الاثنين، عقب تخطى عقبة الترجى التونسى.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد الأهلى بالسلام فى الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وفاز الأهلى على الترجى التونسى بثلاثية نظيفة ليتأهل إلى المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا بنتيجة 4-صفر فى مجموع مواجهاتى الذهاب والعودة.

ويلتقى الأهلي مع كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وعلى مدار 13 نهائيا سابقا للملك المتوج على عرش قارة المواهب نجح فى تحقيق اللقب فى 9 مناسبات، فى رقم قياسى للفريق فى عدد مرات التتويج باللقب الأهم فى القارة السمراء، واكتفى بالوصيف فى 4 مناسبات.

يخوض فريق الأهلى أربعة مباريات بالدوري مع بيراميدز وسموحة والمقاولون العرب ومصر المقاصة قبل مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دوري أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو المقبل، في مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.