شكرا لقرائتكم خبر عن أجوستي أفضل مدير فني في دوري سوبر السلة .. وأنس أسامة أحسن لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد أنس، أسامة لاعب الفريق، الأول لكرة السلة بنادي الزمالك لقب أفضل لاعب في دوري السوبر لكرة السلة هذا الموسم، كما نال الإسباني أجوستي بوش، المدير الفني، لقب أفضل مدير فني، بعد تتويجه مع الزمالك بلقب دوري السوبر هذا الموسم، وكلل بوش جهده طوال الموسم بالجائزة التي أكدت تفوقه وتميزه هذا الموسم.

توج مهاب ياسر، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، بلقب أفضل لاعب ناشئ في دوري السوبر لكرة السلة هذا الموسم وكلل اللاعب جهده طوال الموسم بالجائزة الفردية التي أكدت تفوقه وتميزه هذا الموسم.

وتوج الزمالك بدوري السوبر بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره الاتحاد السكندري 84-80 على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.

وقبل فوز الزمالك اليوم تساوى الفريقان في عدد مرات الفوز بالمباريات بنتيجة 2-2، حيث خسر الزمالك اللقاء الأول بنتيجة 83-56، وفاز في اللقاء الثاني بنتيجة 80-70، وكرر فوزه في اللقاء الثالث بنتيجة 74-69، وخسر اللقاء الرابع بنتيجة 81-79 .. قبل أن يفوز في لقاء اليوم بنتيجة 84-80.

ويعد تتويج الزمالك هو الثاني له على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.