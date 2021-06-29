شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يهنئ فريق سلة الزمالك بعد تتويجه بلقب دوري السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التهنئة لفريق السلة بالنادي، بعد تتويجه بلقب دوري السوبر، بعد التغلب على منافسه الاتحاد السكندري.

ونشر كارتيرون، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لفريق كرة السلة بنادي الزمالك، وكتب عليها: "مبروك، براڤو".

وكان فريق كرة السلة بنادي الزمالك قد تغلب على نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة 84-80 في المباراة الخامسة الفاصلة، بعد التعادل في 2/2 خلال الأربع مباريات التي سبقتها.

ويعد تتويج الزمالك هو الثاني له على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.

ويقود الفريق الإسباني أجوستى بوش مديرا فنيا، ويعاونه كل من: ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.