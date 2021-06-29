شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الجليل يقترب من خلافة عظيمة في تدريب المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادي المقاصة أن إدارة النادي الفيومي لا تفكر في استقدام مدرب جديد لتدريب الفريق بعد استقالة محمد عظيمة من تدريب المقاصة وتنوي الاستعانة بأحد المدربين من قطاع الناشئين بالنادي لاستكمال المهمة حتى نهاية الموسم الحالي.

قال مصدر، في تصريحات خاصة، إن محمد عبد الجليل، المدير الفني لقطاع الناشئين، هو الأقرب لتدريب الفريق الأول خلفا لمحمد عظيمة حتى نهاية الموسم الحالي.

شدد المصدر على أن عظيمة معذور في إقدامه على الاستقالة من تدريب المقاصة؛ بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية هو ومساعديه، موجهين الشكر له على الفترة التي عمل بها في تدريب الفريق الفيومي.

وكان عظيمة قد أعلن استقالته من تدريب المقاصة بعد انتهاء مباراة فريقه ضد الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية مع باقي جهازه المعاون واللاعبين.