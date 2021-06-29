شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: زوجتي واجهة مشرفة وأفضل مني في كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر ونادي استون فيلا الإنجليزي، عن تفاصيل حياته العائلية، موضحا أنه متزوج من مهندسة لديها طموحات علمية كبيرة وتسبقه في النجاح على الصعيد المهني

وأضاف تريزيجيه، في تصريحات تليفزيونية لقناة النادي الأهلي: "زوجتى واجهة مشرفة وتساندنى باستمرار وهي أفضل منى في كرة القدم، وارتبطت بها بعد قصة حب طويلة وسعيد في حياتي الزوجية".

وتابع نجم أستون فيلا الإنجليزي: "كان حلمي الانضمام للنادي الأهلي وتمثيله منذ صغرين وتلقيت معاملة سيئة في البداية للدرجة التي فكرت فيها في الرحيل خارج مصر، ولكن على ماهر مدرب المصري أعادنى للفريق من الطائرة، ووعدنى بالانضمام للفريق الأول بالأهلى وتجددت أحلامي".

واستطرد: "بدأت في الفريق الأول للأهلي في عمر 16 عاما، ومانويل جوزيه أول من صعدني من الناشئين للفريق الأول، لكن على ماهر هو صاحب الفضل علي في مسيرتي الكروية".

وأردف: "جوزيه قاللي أنت هتبقى أفضل لاعب في مصر، لكنه رحل بعدها عن النادي، وبالتالي أكملت مسيرتي مع الأهلى تحت قيادة حسام البدري".

ويظل اسم محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا، أحد مفاتيح سر النجاحات الحالية للمحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية وتحديداً الإنجليزي بعدما استطاع أن يعبر عن موهبته بثقة وبات أحد أعمدة الفريق رغم الإصابات التي مر بها مؤخرا، وكان آخرها الإصابة بالرباط الصليبي خلال الأيام الماضية وخضع على أثرها لعملية جراحية في بداية رحلة العودة مجدداً للمستطيل الأخضر.

بدأ محمود تريزيجيه ممارسة كرة القدم في عمر 7 سنوات في شوارع مدينة كفر الشيخ مع الأطفال، ولم تمنع ما عاناه من ظروف صعبة، ومرض والده، من تحقيق حلمه في الالتحاق بأكاديمية النادي الأهلي وكان عمره 9 أعوام وساعده في ذلك شقيقه الأكبر أحمد والذي لازمه في مشواره اليومي من كفرالشيخ إلى مقر النادي الأهلي بمدينة نصر من أجل حضور التدريبات، وكان يلعب في مركز المهاجم في بداية مشواره، ونال لقبه للتشابه بينه وبين النجم الفرنسي ديفيد تريزيجيه.