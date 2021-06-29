شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: أشرف بن شرقي مستمر وسيجدد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الإتربي، نائب رئيس لجنة الزمالك، أن المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، مستمر في الفترة المقبلة ولن يرحل، مضيفا: "بن شرقي سيجدد تعاقده وبدأنا بالفعل الحديث والتفاوض مع اللاعب لتجديد التعاقد معه".

وقال الإتربي، في تصريحات تليفزيونية: "لن نفرط في أي لاعب، وسنفعل كل ما بوسعنا من أجل تجديد التعاقد مع كل اللاعبين، وكل ما يثار ويقال عن بن شرقي غير صحيح على الإطلاق واللاعب سيجدد عقده".

وأوضح الإتربي أن اللجنة ستبدأ التفاوض مع أشرف بن شرقي من أجل تجديد تعاقده، لافتا إلى أن الزمالك يعتمد بشكل كبير على الإعلانات فى تجديد تعاقدات اللاعبين، لافتا إلى أن قيمة التبرعات من جماهير الزمالك تخطت 6 ملايين جنيه.

وأعرب نائب رئيس لجنة الزمالك عن سعادته بفوز فريق السلة بلقب الدورى بعد الفوز على الاتحاد السكندرى، وقال: "اللجنة وشها حلو على النادي وحصدوا 5 بطولات في فترة قليلة جدا، وبقول للاعيبة خدوا بطولات وملكوش دعوة بالمكافآت".

وأكد نائب رئيس لجنة الزمالك، إنه لا يفكر في خوض انتخابات الزمالك المقبلة وإنه حضر لتأدية مهمة وبعد انتهائها سيرحل، متابعا:" فاروق جعفر لم يتقدم باستقالته واللجنة لم تطلب منه الرحيل من الأساس ومستمر في مهام عمله فيما يتعلق بملف فريق الكرة بجانب حسين السيد".

وشدد الإتربي على أن اللجنة حال وجود أي قرار رسمي من جانبها سيكون عبر الإدارة وسيتم الإعلان عنها مشيرا إلى أن ملف فريق الكرة يدار بشكل مميز في الوقت الحالي وهناك حالة من التركيز من جانب الجميع.