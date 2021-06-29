شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: والدي زملكاوي.. وشقيقي أحرف مني 100 مرة في الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر ونادي أستون فيلا الإنجليزي، أن والده كان زملكاويًا قائلا: "والدي كان زملكاوي جدا وأنا طول عمري كنت بأحلم ألعب في الاهلي، واخويا كان احرف مني 100 مرة بس مكانش عنده توفيق".

وقال تريزيجيه، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج البيت الكبير في قناة النادي الأهلي مع إسلام الشاطر: "فرقتي اتلغت ونا صغير في ناشئي الاهلي، ورفضت الرحيل، وقعدت اتمرن 3 سنين ونصف، وكهربا كان في نفس فرقتي وراح إنبي وقتها".

وأكمل نجم استون فيلا الإنجليزي: "كنت بالعب رقم 10 صانع ألعاب، ولعبت في نص الملعب بتوصية من علي ماهر وكنت وسط جيل العتاولة".

وتابع تريزيجيه: "أول ماتش ليا مع الاهلي كان أمام الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2012 ونزلت مكان ابوتريكة بعد تسجيله هدف الفوز".

ويظل اسم محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا أحد مفاتيح سر النجاحات الحالية للمحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية وتحديداً الإنجليزي بعدما استطاع أن يعبر عن موهبته بثقة وبات أحد أعمدة الفريق رغم غدر الإصابات التي مر بها مؤخراً وكان آخرها الإصابة بالبرباط الصليبي خلال الأيام الماضية وخضع على أثرها لعملية جراحية في بداية رحلة العودة مجدداً للمستطيل الأخضر.

خلال الموسم الحالي مع نادي أستون فيلا استطاع محمود تريزيجيه المشاركة في 21 مباراة بينها 12 أساسيا وغاب عن الباقي بسبب إصابة الخلفية في بداية الموسم بمتوسط دقائق بلغت 56 في المواجهة الواحدة، استطاع خلالها تسجيل هدفين، وصنع هدفاً آخر.