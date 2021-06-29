تريزيجيه: بعد الأهلي مفيش كورة.. وعلي ماهر أنقذني من التجنيس

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القاهرة - سامية سيد - رد محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر ونادي استون فيلا الإنجليزي، على سؤال عن مدى إمكانية العودة للدوري المصري في فريق آخر غير النادي الأهلي قائلا: "بعد الأهلي مفيش كورة، من الصعب تمثيل أي فريق أخر غير بطل القرن لأنه صاحب الفضل عليَّ في كرة القدم"

وأضاف تريزيجيه، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج البيت الكبير في قناة النادي الأهلي مع إسلام الشاطر: "اللى اتربى في الأهلى ناشئ هيفهم أكثر من أي لاعب آخر يعنى إيه أهلى، وحلمى العودة للنادي الأهلى بعد إنهاء مسيرتي الاحترافية".

وتابع: "بداياتي كانت قاسية جدا ومليئة بالدراما، وفكرت في التجنيس لولا على ماهر أنقذنى وأعادنى للحياة وجدد داخلى حلم اللعب للأهلى".

محمود حسن تريزيجيه كتب عليه أن يكون مصدر الهام سواء على مستوى ناديه أو منتخب مصر فمن تغفل ذاكرته ذلك الجنون الذي صاحب أدائه عندما اخترق دفاعات الكونغو في ملعب برج العرب ليحصل على ضربة جزاء تاريخية التي جاء منها هدف التأهل إلى كأس العالم، خاصة أن تلك الضربة جاءت من خلال مجهود ومهارة غير عادية دون خوف على قدميه مثل يفعل الكثير من اللاعبين الذين يحرصون على مستقبلهم مع النادي على حساب المشوار الدولي.

لم يكن دور محمود تريزيجيه في الكرة المصرية فقط بل جاء في الدوري الإنجليزي، بعدما استطاع أن يقود أحلام جماهير ناديه استون فيلا للبقاء في البطولة الأشهر بالعالم خلال الموسم المنقضي وسجل أهدافاً حاسمة في مشواره مع الفيلانز.