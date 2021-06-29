شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الزمالك لـ"فرجانى ساسى": تعالى نتكلم ونشيل الخصومات كلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الإتربى، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، أن الإدارة ترحب بعودة التونسى فرجانى ساسى، صانع ألعاب الفريق الأبيض، وعقد جلسة مع اللاعب لتجديد التعاقد معه خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف محمد الإتربى، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، قائلا: "لا يوجد مانع من عودة فرجانى ساسى وييجى ونتكلم ونشيل كل الخصومات التى توجد على اللاعب بسبب عدم حضورة الى القاهرة عقب أنتهاء معسكر منتخب تونس، وأن الحساب البنكى المتواجد لجمهور الزمالك تجاوز الـ6 ملايين جنية خلال أسبوع وهذا الامر جيد للغاية من قبل عشاق القلعة البيضاء".

وأشار محمد الإتربى إلى أن تحديد الصفقات التى سيبرمها نادى الزمالك الموسم المقبل من أجل دعم فريق كرة القدم من أختصاص لجنة الكرة بالتنسيق مع الجهاز الفني وليست من شأن اللجنة.

وتابع نائب رئيس اللجنة المكلفة بادارة الزمالك أن الخطوة القادمة للإدارة هي تجديد عقد اللاعب المغربى أشرف بن شرقى مهاجم الفريق الأبيض والذى سوف ينتهى عقد اللاعب الموسم المقبل، وهذا الامر مع معظم لاعبى الفريق التى سوف ينتهى عقودهم العام القادم .