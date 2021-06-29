شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يُحيل محمد فاروق للتحقيق بعد واقعة الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة نادي بيراميدز تحويل محمد فاروق، صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، للتحقيق؛ لما بدر منه في مباراة الرجاء المغربي أول أمس الأحد في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

واعترض محمد فاروق على قرارات المدير الفني الأرجنتيني رودلفوا أروابارينا؛ بسبب عدم الدفع به مبكرا في مواجهة الرجاء، ودخل اللاعب في مشادة كلامية مع المدرب، لتقرر إدارة بيراميدز تحويل اللاعب للتحقيق مع إمكانية اتخاذ قرار بإيقافه لنهاية الموسم لمعاقبته عما بدر منه.