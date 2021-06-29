شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يُحيل محمد فاروق للتحقيق بعد واقعة الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة نادي بيراميدز تحويل محمد فاروق، صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، للتحقيق؛ لما بدر منه في مباراة الرجاء المغربي أول أمس الأحد في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.
واعترض محمد فاروق على قرارات المدير الفني الأرجنتيني رودلفوا أروابارينا؛ بسبب عدم الدفع به مبكرا في مواجهة الرجاء، ودخل اللاعب في مشادة كلامية مع المدرب، لتقرر إدارة بيراميدز تحويل اللاعب للتحقيق مع إمكانية اتخاذ قرار بإيقافه لنهاية الموسم لمعاقبته عما بدر منه.
ويسعى مسئولو نادى بيراميدز لحسم ملف المدير الفنى الجديد الذى سيتولى قادة الفريق الكروى الأول، قبل الإعلان عن رحيل الأرجنتينى رودلفو أروابارينا عقب الخروج من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بالخسارة من الرجاء المغربى بركلات الترجيح.
وتأهل فريق الرجاء المغربى لنهائى الكونفدرالية الأفريقية لمواجهة شبيبة القبائل الجزائرى، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما أمس، الأحد، على ملعب محمد الخامس في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وتبحث إدارة بيراميدز فى الوقت الحالى على مدرب كفء يستطيع النهوض بالفريق من جديد، وتولى قيادة بيراميدز فى المباريات المتبقية ببطولة الدورى الممتاز، حيث يبحث الفريق عن العودة للمربع الذهبى، وكأس مصر الذى سيسعى الفريق للمنافسة بشراسة على اللقب.