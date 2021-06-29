شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الإتربى: التبرعات تجاوزت 6 ملايين جنيه.. ونرحب بتجديد المفاوضات مع ساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الإتربى، نائب رئيس نادى الزمالك، تجاوز الـ6 ملايين جنيه تبرعات دعم من جماهير الأبيض فى الحساب البنكى.

وقال الإتربى، فى تصريح لبرنامج جمهور الثالثة الذى يذاع على شاشة قناة أون تايم سبورتس 2"، إن الخطوة القادمة للجنة الزمالك هى تجديد تعاقد المغربى أشرف بن شرقى.

كما أشار الأتربى إلى أن اللجنة الحالية تبذل قصارى جهدها من أجل النادى دون النظر للانتخابات، مؤكدا دفع مستحقات التونسى فرجانى ساسى بغض النظر عن الخصومات.

كما أكد الأتربى ترحيب لجنة الزمالك بالتفاوض مع فرجانى ساسى مجددا لتمديد تعاقده.

منح مسئولو الزمالك النجم المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الأبيض، مهلة خلال الفترة الحالية للرد حول رغبته فى تجديد عقده من عدمه، خاصة أن اللاعب طلب مهلة للتفكير حينما تم فتح الملف معه فى الفترة الماضية، ويتبقى فى عقد بن شرقى موسم وحيد مع الزمالك هو الموسم المقبل، لذا ترغب إدارة النادى فى حسم إمكانية تجديد عقده من عدمه، إلا أنه تم منح اللاعب مهلة لحسم قراره فى الفترة المقبلة.