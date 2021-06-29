شكرا لقرائتكم خبر عن مركز حراسة المرمى على رأس صفقات الاتحاد السكندري الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، تدعيم مركز حراسة المرمى على رأس قائمة الصفقات الصيفية للموسم المقبل، بعدما تمسك الزمالك بعودة محمد صبحي المعار لزعيم الثغر حتى نهاية الموسم الجاري.

ويعاني الاتحاد من وجود بدائل قوية في مركز حراسة المرمى بعد قرار الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن، باستبعاد عماد السيد منذ شهر فبراير الماضي وحتى الآن.

ويملك الاتحاد حارسين آخرين، هما صبحي سليمان وعمرو خليل، ولكنهما يفتقدان الخبرة اللازمة في الدوري ما يضطر الاتحاد للبحث عن حارس مرمى لتعويض عودة محمد صبحي للزمالك في الموسم الجديد.

وفي وقت سابق، دخل المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز دائرة اهتمامات الاتحاد السكندري لتدعيم صفوف سيد البلد في الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد توتر علاقة الحارس بناديه الحالي، على خلفية استبعاده المستمر من المباريات وتصريحاته الأخيرة التي اتهم فيها مسئولو النادي بتجاهله وإبعاده لمصلحة أشخاص آخرين.

وكشف مصدر في الاتحاد السكندري أن المهدي سليمان حارس كبير ومطلب جماهيري في الاتحاد السكندري، موضحا أن الحارس ضمن اهتمامات النادي في فترة الانتقالات المقبلة، ويحظى بثقة الإدارة والجهاز الفني بقيادة حسام حسن.