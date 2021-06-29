تريزيجيه: العودة للأهلي حلم.. وكنت على وشك التجنيس لقطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزي، أن الأهلي كان وراء احترافه إلى بريميرليج، مشيرا إلى أنه كان قريبا من الانضمام لناد كبير في إنجلترا لولا الإصابة التي تعرض لها.

وقال تريزيجيه، في ضيافة برنامج "البيت الكبير" عبر قناة "الأهلي": "كانت هناك مفاوضات متقدمة مع فريق كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز للانتقال إليه".

ورفض لاعب الأهلي السابق الإفصاح عن اسم النادي قائلا: "ليس من الأندية الستة الكبار مثل مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد، لكنه ناد كبير وكنت على وشك التوقيع له".

وتابع: "مثلي الأعلى عالميا هو رونالدو الظاهرة، والدي زملكاوي جدا ولكن حلمي كان اللعب للأهلي وشقيقي ساعدني على تحقيق حلمي".

وعن اللعب لناد آخر غير الأهلي، أكد تريزيجيه: "بعد الأهلي لا يوجد كرة قدم، أنا وصلت للدوري الإنجليزي بفضل الأهلي وبفضل تربيته لي".

وتابع: "حلمي العودة للأهلي وأنا واقف على رجلي من أجل حصد بطولات، مانويل جوزيه قال لي قبل رحيله عن الأهلي (أنت أفضل ناشئ دربته، وستصبح الأفضل في مصر)".

وأتم تريزيجيه قائلا: "تعرضت للظلم كثيرا في قطاع الناشئين بالأهلي واقتربت من الرحيل، وكنت على وشك التجنيس لقطر ولكن علي ماهر حوَّل وجهتي وأصر على توقيعي للأهلي، علي ماهر أعادني من باب الطائرة، وله فضل كبير عليّ