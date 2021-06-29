الزمالك: لا مانع من عودة ساسي.. وعليه العودة والتفاوض إذا أراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد الإتربي نائب رئيس لجنة إدارة الزمالك، ترحيب ناديه بعودة فرجاني ساسي لاعب الفريق المنتهي تعاقده للتواجد في صفوف القلعة البيضاء من جديد.

وأشار الإتربي في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه إذا أراد ساسي العودة للزمالك فعليه التواجد في مصر للتفاوض حول تجديد التعاقد.

وقال الإتربي: "عندما يتحدث أحد يجب أن يكون مسؤولًا في نادي الزمالك، ما يتردد عن فرجاني ساسي هي مجرد شائعات، عندما وصلنا إلى النادي كان هناك إنذار منه ضد النادي بسبب مستحقاته المتأخرة".

وأكمل: "أبلغنا ساسي بضرورة عقد جلسة معنا لمعرفة مستحقاته المتأخرة وما إذا كان هناك اعتراض من جانبه على أي عقوبة أو خصم تم فرضهم عليه".

وأضاف: "قمنا بسداد كافة مستحقات فرجاني ساسي وكان يوجد عليه خصومات وتم استقطاعها، كنا نرغب في استكماله للموسم الجاري ولكن ذلك لم يحدث".

واختتم: "إذا كان فرجاني ساسي يريد العودة للزمالك فنحن نرحب بذلك، إذا أراد استكمال مشواره مع الزمالك فليأتي ونتفاوض، فشرف له ارتداء قميص الفريق وشرف للنادي أن يلعب معنا".