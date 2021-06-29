نشرة الإثنين.. الزمالك بطلًا لدوري السلة.. وإسبانيا تفوز على كرواتيا في مباراة تاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الإثنين 28 يونيو 2021.

عظيمة يعلن استقالته من تدريب المقاصة عقب الهزيمة من الزمالك

كارتيرون يتحدث عن فارق الـ 20 نقطة مع الأهلي.. وبديل أوباما أمام غزل المحلة

الزمالك بطلًا لدوري السلة المصري بالفوز على الاتحاد السكندري

أوباما وعاشور يغيبان عن الزمالك أمام المحلة للإيقاف

المقاولون يخطف التعادل أمام إنبي بالدوري

الزمالك يهزم المقاصة بشق الأنفس ويواصل الانفراد بصدارة الدوري

مباراة تاريخية.. إسبانيا تفوز على كرواتيا 5-3 وتتأهل لربع نهائي اليورو

أحمد حسن يهنئ بدر المطوع بلقب عميد العالم

خاص .. أول تعليق من كايزر تشيفز على طلب تقديم موعد نهائي الأبطال

موسيماني: الأفضل سيلعب نهائي الأبطال.. ولا دخل لبلادي بالمباراة