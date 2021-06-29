الزمالك: التبرعات وصلت إلى 6 ملايين.. وحصلنا على 5 بطولات في 35 يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد الإتربي نائب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك، أن قيمة مبالغ التبرعات التي وصلت إلى حساب النادي بلغت ستة ملايين جنيه مصري.

وأشار الإتربي في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن الخطوة المقبلة لإدارة النادي هي تجديد تعاقد المغربي أشرف بنشرقي.

وقال نائب رئيس القلعة البيضاء: "الزمالك حصل على 5 بطولات في شهر و5 أيام فقط".

وأكمل: "عمل حساب بنكي للزمالك لاستقبال الدعم الجماهيري أمر طبيعي ولا ينقص من قيمة النادي، مارادونا عندما انتقل إلى نابولي كانت الصفقة بدعم من جماهير الفريق".

وأضاف: "إجمالي قيمة التبرعات وصلت إلى 6 ملايين جنيه مصري خلال أسبوع واحد فقط".

واختتم: "الخطوة المقبلة لنا هي تجديد التعاقد مع أشرف بنشرقي، عقده سينتهي بنهاية الموسم المقبل ولكن التجديد المبكر يؤدي إلى راحة اللاعبين نفسيًا".