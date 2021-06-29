نتيجة مباراة فرنسا وسويسرا في يورو 2020..فلادمير بيتكوفيتش يُحطم أبطال العالم

تعرف على نتيجة وأحداث مباراة فرنسا وسويسرا في يورو 2020، التي أقيمت مساء اليوم الاثنين 28 يونيو، ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة يورو 2020.

توج المدير الفني لمنتخب سويسرا، فلاديمير بيتكوفيتش، المجهود الفني العظيم الذي بذله أمام فرنسا على مدار 120 دقيقة بتحقيق التأهل إلى ربع نهائي يورو 2020 في أكبر مفاجآت البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الايجابي 3/3، علمًا بأن فرنسا كانت متقدمة في النتيجة بثلاثية لهدف حتى الدقائق العشر الأخيرة التي شهدت تسجيل السوسريين لهدفين متتاليين، لينتقل اللقاء لأشواط إضافية، ظلت فيه النتيجة كما هي، ليحتكما لركلات جزاء ابتسمت لسويسرا بنتيجة 4/5 بعدما أهدر نجم فرنسا كيليان مبابي الركلة الأخيرة بتصد مذهل من الحارس زومر.

وأنقذ أسطورة ريال مدريد، كريم بنزيمة، بالتعاون مع حارس توتنهام هوجو لوريس، المنتخب الفرنسي من فضيحة مدوية عندما سجل هدفين متتاليين لبلاده في الدقيقتين 57 و59، قبل أن يتصدى لوريس لركلة جزاء ببداية الشوط الثاني، ليقلب الطاولة على المنتخب السويسري الذي اعتقد على مدار الـ 45 دقيقة الأولى وأول خمس دقائق من الشوط الثاني أنه الأقرب للتأهل لملاقاة اسبانيا في ربع النهائي بهذه البساطة ودون مقاومة.

لكن بنزيمة سجل ثنائية غيرت كل شيء في المباراة ليأتي من بعده نجم وسط مانشستر يونايتد المشاغب، بول بوجبا، ليسجل أحد أجمل أهداف يورو 2020، حين قرر إطلاق تسديدة مقوسة من حوالي 25 ياردة عانقت المقص الأيسر للحارس زومر الذي قفز عليها دون جدوى لتصبح النتيجة 1/3.

ورغم العودة الرائعة للديوك الفرنسية في أجواء المباراة بثلاثة أهداف متتالية، تمكن منتخب الساعات السويسرية من تعديل النتيجة بهدفين متتاليين في توقيت مثالي حملا إمضاء سيفيروفيتش وجافرانوفيتش في الدقيقتين 81 و90.

ويعود الفضل في التعادل 3/3 إلى المدير الفني للمنتخب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، نظرًا لإجراءه خمس تغييرات في غضون 15 دقيقة فقط حسنت كثيرًا من مردود خط الوسط، لينجح في السيطرة وإعادة الأمور لنصابها الصحيح من جديد ويحول المباراة لركلات جزاء.

بنزيمة يرد على سيفيروفيتش

تقدمت سويسرا بالهدف الأول في الدقيقة 15 برأسية نموذجية من سيفيروفيتش بعد تلقيه عرضية مذهلة من أفضل صانع ألعاب بيورو 2020، تزوبر، عجز مدافع برشلونة لينجليه في التعامل معها بشكل صحيح لتجد رأس سيفيروفيتش الذي حولها على أقصى يمين هوجو لوريس بكل سهولة.

ودفع المدير الفني لمنتخب فرنسا ديديه ديشان ثمن تغييره للتكتيك المعتاد لفريقه منذ بداية البطولة، حين دفع بلاعبين في غير مراكزهم مثل آدريان رابيو على الرواق الأيسر لتعويض لوكاس هيرنانديز الذي يعاني من إصابة طفيفة فقط، كما اعتمد على خطة 3-4-1-2 وقرر إشراك المدافع المخيب للآمال لينجليه جوار فاران، ما أحدث هزة واضحة بين جميع الخطوط.

لكن كل شيء تغير مع مطلع الشوط الثاني بفضل مشاركة الجناح الطائر كينجسلي كومان بدلاً من المدافع الكارثي لينجليه، وتزامن مع التعديل التكتيكي وابل من الهجمات التي قادها كيليان مبابي مع كريم بنزيمة، وتألق حارس المرمى هوجو لوريس في التصدي لركلة جزاء نفذها ريكاردو رودريجيز عند الدقيقة 54.

ورد المنتخب الفرنسي بهدف التعديل عن طريق كريم بنزيمة في الدقيقة 57 بتسديدة من فوق حارس المرمى بعد انفراده بفضل تمريرة بينية خادعة وضعها كيليان مبابي.

وقبل هدف بنزيمة، أهدر كيليان مبابي هدف مؤكد بتسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء، حاول وضعها مركونة على أقصى يسار الحارس، لتنحرف جوار القائم بقليل.

واستغل منتخب فرنسا حالة الانهيار النفسي الذي بدأ يتسلل إلى مدافعي منتخب سويسرا، لينجح كريم بنزيمة في تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة 59 بمتابعة رأسية مميزة لتسديدة كيليان مبابي التي تصدى لها الحارس زومر.

مدرب سويسرا يتلاعب بديشان تكتيكيًا

في خضم التعديلات الفنية التي بدأها مدرب سويسرا فلادمير بيتكوفيتش في الدقيقة 73 حين دفع بالثنائي جافرانوفيتش ومبابو بدلاً من شاكيري وفيدمير، نجح المنتخب الفرنسي في إضافة الهدف الثالث عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء للاعب الوسط بول بوجبا في الدقيقة 75.

ورغم الهدف الثالث، رفض المدير الفني لسويسرا بيتكوفيتش رفع الراية البيضاء أو إعلان الاستسلام عن طريق التوقف عن إجراء المزيد من التبديلات، وواصل سعيه نحو تغيير النتيجة بإشراك الثلاثي فاسناخت وروبن فارجاس وأدمير محمدي بدلاً من تزوبر وإمبولو وريكاردو رودريجيز في الدقائق 79 و81 و87.

ولم يقابل ديديه ديشان كل تلك التحركات التكتيكية من خصمه بأي تغيير، ليحصل مدرب سويسرا بيتكوفيتش على المكافأة التي استحقها بتسجيل مهاجمه وهدافه الأول سيفيروفيتش لهدف تقليص الفارق 2/3، بفضل عرضية من البديل كيفين مبابو أرسلها من الجهة اليمنى لتعبر من فاران وتجد رأس سيفيروفيتش الذي حولها داخل الشباك دون مشاكل عند الدقيقة 81.

واستهتر لاعبو فرنسا بالعودة النارية لمنتخب سويسرا في أجواء المباراة، والتي كانت بمثابة الإنذار شديد اللهجة، خاصةً عندما سجل اللاعب البديل جافرانوفيتش هدف التعادل 3/3 في الدقيقة 85، والذي ألغته تقنية الفار بداعي التسلل.

وما هي سوى دقائق قليلة جدًا، ونجح نفس اللاعب جافرانوفيتش في تسجيل هدف التعادل 3/3 بشكل صحيح، بعد تلقيه تمريرة في العمق الدفاعي من جرانيت شاكا الذي خطف كرة من بول بوجبا في خط الوسط ليشن بها هجومًا مضادًا انتهى بصفعة حقيقية على وجه جميع الفرنسيين في الوقت القاتل من اللقاء.

وتحولت المباراة إلى أشواط إضافية أهدر خلالها المنتخب الفرنسي وابل من الفرص السهلة خاصة من سيء الحظ اليوم كيليان مبابي، ليحتكم الحكم لركلات جزاء شهدت فوز سويسرا بنتيجة 4/5 بعد إهدار كيليان مبابي للركلة الخامسة والأخيرة لفرنسا.