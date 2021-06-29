شاهد فيديو اهداف مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري..زيزو يسجل من ركلة جزاء

شاهد فيديو اهداف مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الجولة الـ27 بالدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات اليوم الاثنين 28-6-2021 والتي استضافها ستاد الجيش بمدينة السويس.

حقق الزمالك انتصاره الثاني على التوالي في الدوري المصري عقب فوزه أمام مضيفه مصر المقاصة بهدف دون مقابل، ويدين الأبيض بالفضل للاعب أحمد سيد زيزو الذي سجل هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى النقطة 61 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري جمعها من 18 انتصار، و7 تعادلات، بينما تلقى خسارتين فقط، وسجل لاعبوه 48 هدفًا، واستقبلت شباكه 18 هدفًا.

في المقابل تجمد رصيد مصر المقاصة عند النقطة 36 في المركز السابع بجدول الترتيب جمعها من 10 انتصارات، و6 تعادلات، فيما تلقى 11 هزائم، وأحرز لاعبوه 27 هدفًا، واهتزت شباكه 32 مرة.

تقدم الزمالك في نتيجة المباراة عند الدقيقة السابعة عن طريق اللاعب أحمد سيد زيزو من علامة الجزاء بعد ان وضع الكرة في ناحية والحارس في ناحية.

وسعي اليوم نادي الزمالك إلى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري المصري، بعد فوزه على أسوان في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة.

في المقابل، كان يتطلع مصر المقاصة لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري، بتحقيق الفوز على الزمالك اليوم، أو على الأقل الخروج بالتعادل.

جاءت تشكيلة الزمالك اليوم: محمود جنش – محمود حمدي الونش – حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – سيف الدين الجزيري.

بينما بدء مصر المقاصة المباراة بتشكيلة مكونة من: محمود حمدي – عاصم سعيد – أحمد صبيحة – أحمد مودي – محمد الدسوقي – سعيد الونش – هشام محمد – عبد الله مجدي – شيمليس بيكيلي – باولين فولافي – باسم مرسي.

شاهد فيديو اهداف مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري