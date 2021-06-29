نتيجة مباراة اسبانيا وكرواتيا في يورو 2020.. اللاروخا تعبر لربع النهائي بفوزٍ دراماتيكي

تعرف على نتيجة مباراة اسبانيا وكرواتيا في ثمن نهائي بطولة يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الاثنين 28-6-2021.

عبر منتخب اسبانيا إلى ربع نهائي يورو 2020 بعدما حقق فوزًا درامتيكيًا على منتخب كرواتيا بنتيجة (5-3)، في المباراة التي أقيمت على ملعب باركن ستاديون بمدينة كوبنهاجن في الدنمارك.

وسجل اهداف منتخب اسبانيا اليوم أمام كرواتيا، كل من بابلو سارابيا في الدقيقة (38)، وسيزار أزبليكويتا في الدقيقة (57)، وفيران توريس في الدقيقة (77)، وألفارو موراتا في الدقيقة (100)، وميكيل أويارزابال في الدقيقة (103).

بينما سجل لمنتخب كرواتيا، بيدري لوبيز بالخطأ في مرماه عند الدقيقة (20)، وميسلاف أورسيتش في الدقيقة (85)، وماريو باساليتش في الدقيقة (90+2).

وانطلقت صافرة بداية مباراة اسبانيا وكرواتيا من الحكم التركي “كونيت شاكير”، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت عمان.

ودخل منتخب اسبانيا المباراة بالتشكيلة التالية: أوناي سيمون – سيزار أزبيليكويتا – إيريك جارسيا – إيمريك لابورت – خوسيه جايا – كوكي – سيرجيو بوسكيتس – بيدري لوبيز – فيران توريس – ألفارو موراتا – بابلو سارابيا.

بينما جاءت تشكيلة كرواتيا كالآتي: دومينيك ليفاكوفيتش – يوشكو جفارديول – دويي كاليتا كار – دوماغوي فيدا – جوسيب جورانوفيتش – مارسيلو بروزفيتش – لوكا مودريتش – ماتيو كوفاسيتش – أنتي ريبيتش – برونو بيتكوفيتش – نيكولا فلاسيتش.

أنتهى الشوط الأول بين اسبانيا وكرواتيا بالتعادل الإيجابي (1-1)، حيث منح حارس منتخب اسبانيا “أوناي سيمون” التقدم لـ منتخب كرواتيا بالهدف الأول في الدقيقة (20)، بعد خطأ مشترك مع لاعب الوسط بيدري لوبيز.

وروض بيدري تمريرة لابورت بالقرب من منطقة جزاء اسبانيا وأرسل تمريرة قوية نسبيًا إلى الحارس سيمون الذي فشل في استلام الكرة التي تهادت في شباكه.

وأنقذ بابلو سارابيا الثنائي بيدري وسيمون بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة (38)، بعدما تابع تسديدة خوسيه جايا المرتدة من يد الحارس دومينيك ليفاكوفيتش بتسديدة قوية سكنت الشباك.

اسبانيا تحبط عودة الكروات

وفي الشوط الثاني أكتملت عودة إسبانيا بتسجيل هدفين متتالين، قبل أن تزداد المباراة متعة وإثارة بتسجيل كرواتيا هدف تقليص الفارق في الدقيقة (85)، ومن ثم التعادل في الوقت الضائع.

ولم تكتمل عودة الكروات، حيث أحبطتهم اسبانيا بتسجيل الهدف الرابع والخامس في الوقت الإضافي الأول.

في البداية، خطف الظهير الأيمن سيزار أزبيليكويتا الهدف الثاني لـ منتخب اسبانيا عند الدقيقة (57)، حينما قابل عرضية فيران توريس الرائعة من الجهة اليسرى برأسية قوية سكنت شباك ليفاكوفيتش.

وأحرز فيران توريس الهدف الثالث للمنتخب الإسباني في الدقيقة (77)، بعدما تلقى تمريرة طولية في ظهر دفاعات كرواتيا روضها من امام المدافع وسدد كرة بيسراه مرت من بين أقدام الحارس ليفاكوفيتش وسكنت شباكه.

وقلص البديل ميسلاف اورسيتش النتيجة لصالح منتخب كرواتيا بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة (85)، بعد كرة حائرة داخل منطقة الجزاء.

ونجح البديل ماريو باساليتش في تعديل النتيجة بإحرازه الهدف الثالث للمنتخب الكرواتي برأسية قوية عند الدقيقة (90+2)، بعد عرضية نموذجية من اورسيتش، ليجبر الإسبان على الدخول إلى الأشواط الإضافية.

وعاد المنتخب الاسباني ليتقدم في النتيجة بالهدف الرابع عند الدقيقة (100)، عن طريق ألفارو موراتا الذي روض عرضية أولمو بيمناه بطريقة رائعة قبل أن يطلق تصويبة صاروخية بيسراه استقرت في سقف شباك الكروات.

وبعدها بثلاث دقائق ومن هجمة مرتدة سريعة صنع داني أولمو الهدف الخامس إلى البديل الآخر ميكيل أويارزابال بعرضية رائعة استلمها مهاجم سوسيداد وسددها على يمين ليفاكوفيتش، لتنتهي المباراة بفوز اللاروخا على كرواتيا في ثمن نهائي يورو 2020 بنتيجة (5-3).

شاهد فيديو اهداف مباراة اسبانيا وكرواتيا في يورو 2020