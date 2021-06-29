عاجل | تشكيلة فرنسا الاساسية اليوم امام سويسرا في يورو 2020

أعلن المدير الفني ديديه ديشان تشيكلة فرنسا الاساسية التي سيخوض بها مباراة اليوم امام سويسرا في ثالث ايام ثمن نهائي يورو 2020.

وعاد ديشان للاعتماد على الثلاثي انطوان جريزمان وكيليان مبابي وكريم بنزيمة في الخط الامامي كما فعل في الثلاث مباريات التي لعبها خلال دور المجموعات.

وسيلعب منتخب فرنسا بطريقة 3-4-1-2، حيث سيتواجد كل من رافاييل فاران وكيمبيمبي ولينجليه في الدفاع وامامهم على طرفي الملعب آدريان رابيو وبنجامين بافار.

وفضل ديشان اراحة الظهير الايسر لوكاس هيرنانديز بسبب تعرضه لاصابة طفيفة في المباراة السابقة امام البرتغال.

وسيغيب عن المباراة لوكاس دين وعثمان ديمبيلي بداعي الاصابة من صفوف منتخب فرنسا، لكن يوجد اكثر من لاعب على الدكة قادر على تعويضهم خلال سير اللعب امثال هيرنانديز وموسى ديمبيلي ووسام بن يدر.

وتنطلق مباراة فرنسا وسويسرا مساء اليوم الاثنين 28 يونيو في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

تشكيلة فرنسا الاساسية اليوم

هوجو لوريس

كيمبيمبي – فاران – لينجليه

ادريان رابيو – نجولو كانتي – بول بوجبا – بافار

انطوان جريزمان

كيليان مبابي – كريم بنزيمة

تشكيلة سويسرا الاساسية اليوم

زومير

إيلفيدي – أكانجي – رودريجيز

تزوبر – جرانيت شاكا – فريولير – فيدمير

شاكيري

إيمبولو – سيفيروفيتش