يورو 202: سويسرا تصنع المعجزة وتقصي فرنسا وتبلغ ربع النهائي

بلغ المنتخب السويسري ربع نهائي بطولة أمم أوروبا بفوزه على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح (5-4) بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة.



وبإقصائها أبطال العالم، ضربت سويسرا موعداً مع إسبانيا في ربع نهائي المسابقة في الثاني من تموز/يوليو.



سجل لفرنسا كريم بنزيمة (57 و59) وبول بوغبا (75) ولسويسرا هاريس سيفيروفيتش (15 و81) وماريو غافرانوفيتش (90).



وفي ظل كثرة الإصابات والإرهاق، دخلت فرنسا المباراة بعد إنهاء "مجموعة الموت" في الصدارة أمام ألمانيا والبرتغال، لتواجه خصماً سويسرياً تعرفه جيداً ولم تخسر أمامه منذ 29 عاماً.



لكن سويسرا، التي غالباً ما تخرج من الدور ثمن النهائي في البطولات الكبرى، ما عدا بلوغها ربع نهائي مونديال 1954 الذي استضافته على أرضها، لم تكن لقمة سائغة.



وأزعج السويسريون أبطال العالم بعناصر عدة، من الحارس الخبير سومير، وصانع ألعاب ليفربول الإنكليزي جيردان شاكيري ومهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ بريل إمبولو، خصوصاً أنهم حصلوا على ثمانية أيام من الراحة منذ خوضهم لمباراتهم الأخيرة في الدور الأوّل، أي أكثر بثلاثة أيام من فرنسا.



المصدر: بي إن سبورت