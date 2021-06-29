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الامارات | «حيان» يظفر بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في إيطاليا

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أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كسب الجواد «حيان» لـ«ياس لإدارة سباقات الخيل» التابعة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الرهان وتوّج بطلاً للمحطة الثالثة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أول من أمس، في مضمار سان سيرو في مدينة ميلانو بإيطاليا ضمن أجندة النسخة الثامنة والعشرين.

ونجح الجواد «حيان»، المنحدر من نسل «منجز» والفرس «دعوة»، في تأكيد جدارة ومكانة خيول ياس لإدارة سباقات الخيل وشعارها العريق العائد لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في ظل تألقها الكبير في المضامير الأوروبية وحصادها للقب الكأس الغالية للمرة الثانية على التوالي، بعد محطة فرنسا التي حصد لقبها الجواد هتال ابن «مهب» والفرس «مزنة».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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