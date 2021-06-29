الامارات | «دي شيماز» تتزيّن بذهب «منتون» لجمال الخيل

شكرا لقرائتكم خبر عن «دي شيماز» تتزيّن بذهب «منتون» لجمال الخيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت بطولة منتون الدولية لجمال الخيل العربية لدول البحر الأبيض المتوسط والدول العربية 2021، التي اختتمت فعالياتها أول من أمس في فرنسا، علامة تاريخية متميزة خاصة لمربط دبي للخيول العربية، بإعلانه الأكثر فوزاً بألقاب البطولة منذ انطلاق دوراتها قبل 30 عاماً بـ33 لقباً مكنته من الحصول على المركز الأول، على الرغم من حداثة تأسيسه في عام 2007 مقارنة بمرابط عالمية عريقة، كما نال مربط دبي لقب أفضل فحل منتج للأبطال، وكان من نصيب أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر «الفحل إف إيه إل رشيم» الذي يواصل تأكيد مكانته الخاصة في كل المناسبات العالمية الكبرى، وأنه الرقم المتميز في معادلات الإنتاج والجودة.

ونال مربط دبي الكأس الذهبية مع المهر الحيوي «دي شيماز»، وهو من الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «ليدي فيرونيكا»، كما نال فضيتين مع كل من «المهر دي شرار» ابن الفحل العالمي «دي سراج» والفرس الرائدة «إف تي شيلا»، في بطولة المهور بعمر السنة، وفي بطولة الأفحل مع الفحل «دي سراج» ابن الفحل «إف إيه إل رشيم»، وأضاف مربط دبي لرصيده لقب برونزية المهرات مع المهرة «دي جودي»، وهي من الفحل «ع ج عزام» والفرس «إيلي فلامينكا».

من جهته، أعرب المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، المهندس محمد التوحيدي، عن سعادته بالإنجاز العالمي الذي حققه الإنتاج المحلي للمربط في بطولة منتون 2021، معتبراً البطولة منعطفاً نوعياً من حيث حصيلة جهود المربط منذ تأسيسه في عام 2007. وقال التوحيدي: «نعتبر حصيلة منتون 2021 اعترافاً عالمياً بمسيرة حافلة بالإنجازات، بل حقاً تاريخياً جميلاً توج جهوداً دؤوبة في عمل استراتيجي لتطوير الخيل العربية الأصيلة، وذلك بناءً على أساس متين نابع من رؤية سامية نبيلة سطر انطلاقتها قبل 15 عاماً فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عندما أمر سموّه بإنشاء مربط دبي ليكون حاضنة للخيل العربية؛ رؤية جعلت الخيل العربية قضية من أهم القضايا المتعلقة بهويتنا وتراثنا وتاريخنا ورموز مستقبلنا».

• 30 عاماً مرت على انطلاق بطولة منتون الدولية لجمال الخيل العربية.

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