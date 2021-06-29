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الامارات | الشارقة يدشن تحضيراته بـ «الفحوص الطبية»

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منصور السندي ■ الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة تحضيراته للموسم الكروي الجديد 20221-2022 من خلال إجراء الفحوص الطبية الروتينية للاعبين.

وقال نادي الشارقة: «أبطالنا يخضعون للفحوص الطبية الروتينية التي جرت بمستشفى الجامعة في الشارقة، الراعي الطبي للنادي، بإشراف إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي ومتابعة دكتور محمد بديوي المشرف الطبي لشركة الشارقة لكرة القدم».

وأنهى فريق الشارقة دوري الخليج العربي للموسم المنصرم في المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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