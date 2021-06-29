شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء إسماعيل أحمد بعد خسارة دوري السلة.. ومحترف الزمالك يواسيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل إسماعيل أحمد، لاعب فريق سلة الاتحاد السكندري فى نوبة بكاء، بعد خسارة لقب دورى السلة أمام الزمالك بنتيجة 80/84، وقام السمعة بوضع "الفوطة" على رأسه ليغطى وجهه أثناء البكاء، حزنا على ضياع اللقب.





بكاء لاعبي الاتحاد بعد الخسارة من الزمالك

بكاء اسماعيل أحمد لاعب الاتحاد بعد الخسارة من الزمالك

وقام والتر هودج، محترف سلة الزمالك بمواساته وتهدئته فى محاولة لإخراجه من حزنه.

وفاز الاتحاد في المباراة الأولى بنتيجة 83/56، فيما فاز الزمالك في المباراة الثانية بنتيجة 70/80، والثالثة بنتيجة 74/69، وتغلب الاتحاد فى المباراة الرابعة أيضا، ليتساوي الفريقان ويتم خوض المباراة الخامسة والتى حسمها الزمالك فى النهاية.

وكانت البطولة مسماها القديم دورى الجمهورية، وقد فاز بها الزمالك مرتين، وبالنسبة للدورى فقد حسمه الفريق 13 مرة من قبلى، أما دورى الجمهورية فالبطولتان مختلفتان من حيث المسمى والنظام أيضا، وبالتالى توج الفريق باللقب للمرة الـ14 فى تاريخه.