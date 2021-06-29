شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلي يواجه منتخب فلسطين للشباب وديا غدا استعدادا لزعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال مباراة ودية، غدا الثلاثاء، منتخب فلسطين للشباب؛ لتجهيز اللاعبين للمباريات المقبلة فى الدوري، وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، تحضيراته استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري العام المصري 2021.

وحرص الجهاز الفنى للدراويش على إراحة اللاعبين الأساسيين، الذين شاركوا أمس أمام سموحة بينما خاض البدلاء والمستبعدين تدرييات بدنية شاقة، حيث حرص الجهاز الفني بقيادة ايهاب جلال إعطاء اللاعبين جرعات بدنية من أجل الإرتقاء بالمستوى البدني لجميع لاعبي الفريق.

يسير الإسماعيلى بخطى ثابتة مع المدير الفنى إيهاب جلال، الذى يكمل 100 يوم غد الثلاثاء داخل قلعة الدراويش، حيث سبق وتولى المهمة رسميا يوم 21 مارس الماضى.

واستطاعت جماهير الدراويش أن تستعيد البسمة والسعادة، منذ التعاقد مع إيهاب جلال وجهازه المعاون الذين نجحوا فى عبور الفريق من أزمة غياب الانتصارات.

لعب الإسماعيلى خلال هذه الفترة 11 مباراة منهم لقاء بكأس مصر، حيث فاز فى 8 وخسر 3 وسجل لاعبيه 21 هدفًا ومنى مرماه 11 هدفًا، وكلين شيت 3 لقاءات.