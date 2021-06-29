شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يكشف سر غياب كريم فؤاد عن مباراة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بجهاز الكرة بفريق إنبي سبب غياب كريم فؤاد، لاعب الفريق البترولى، عن مواجهة المقاولون العرب التي أقيمت مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى انتهت بتعادل الفريقين 1/1 .

أكد المصدر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الإصابة التي تعرض لها كريم فؤاد منعته من المشاركة في مواجهة المقاولون العرب.

وتعادل إنبى مع نظيره المقاولون العرب بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل على فوزي لإنبي في الدقيقة 26 من تسديدة قوية سكنت شباك حسن شاهين حارس المقاولون بينما تعادل لذئاب الجبل عمر سافيولا في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل إنبي كالتالى: حراسة المرمى: محمود جاد،خط الدفاع: على فوزي - إبراهيم يحيي -رامي صبري - مصطفى دويدار،خط الوسط: مصطفى شلبي - عبد الرحمن عماد - مصطفى شكشك – محمد المرسي، خط الهجوم: جون اوبوكا - دينوبيتر جودي.

بينما جاء تشكيل المقاولون كالتالى..حراسة المرمى: حسن شاهين،خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، زيزو، خالد الحسيني،خط الوسط: محمد مجلي، محمد رزق، أحمد الشيمي،خط الهجوم: لويس إدوارد، عبد الله ياسين، أحمد داودا.

بهذه النتيجة يحتل إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعدما خاض 27 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 29 .

بينما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة بعدما خاض 25 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 32، ومازال لديه مباراتان مؤجلتان.